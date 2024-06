Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ein verlorenes iPhone und die Folgen...

Kaiserslautern (ots)

Eine unerwartete Entwicklung nahm ein Einsatz am Sonntagnachmittag in der Innenstadt. Zunächst meldete eine junge Frau aus dem Stadtgebiet kurz nach 15 Uhr, dass sie ihr Mobiltelefon beim Spazierengehen verloren habe; vermutlich am Adolph-Kolping-Platz. Bei der Suche nach dem Handy traf sie auf zwei Männer, die jedoch angaben, nichts von dem Telefon zu wissen. Weil die 27-Jährige aber den Verdacht hatte, dass die beiden das Handy an sich genommen haben, verständigte sie die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Suche in der Umgebung konnten die Männer nicht mehr gesichtet werden.

Allerdings meldete sich die junge Frau drei Stunden später erneut. Inzwischen hatte sie ihr iPhone in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt geortet. Die Streife konnte an der beschriebenen Adresse mit Hilfe eines Hausmeisters die mutmaßliche Täterwohnung ausfindig machen. Der Bewohner war zwar nicht zu Hause, in seinem Appartement fanden die Beamten aber die Hülle des unterschlagenen Handys - und nicht nur die: Entdeckt wurden auch ein anderes Mobiltelefon sowie ein Laptop, die beide als gestohlen gemeldet waren, außerdem eine Schusswaffe, ein Schlagring und ein Butterflymesser. Die Sachen wurden zusammen mit weiteren mobilen Geräten, die noch nicht zugeordnet werden konnten, sichergestellt.

Das unterschlagene iPhone wurde später in einer Mülltüte gefunden und konnte seiner rechtmäßigen Eigentümerin zurückgegeben werden. Auf den tatverdächtigen 18-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

