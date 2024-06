Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erst rumgepöbelt, dann attackiert und bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Wegen Körperverletzung und Diebstahls hat eine junge Frau am Sonntag bei der Polizei Anzeige erstattet. Nach Angaben der 22-Jährigen wurde sie gegen 5.30 Uhr am Stiftsplatz von einem Mann zu Boden geschleudert und anschließend von einem Unbekannten bestohlen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die stark alkoholisierte Frau zuvor wahllos Passanten anpöbelte und wohl auch provozierte. Dabei geriet sie offenbar an den "Falschen". Zeugen berichteten, dass ein Mann die 22-Jährige schnappte, auf Brusthöhe anhob und sie dann zu Boden stieß. Als die Zeugen den Unbekannten ansprachen, sei dieser zusammen mit zwei männlichen Begleitern in Richtung Bahnhof davongelaufen.

Weil die Frau über Schmerzen klagte, wurde ein Rettungsdienst verständigt, der die 22-Jährige vor Ort versorgte.

Nach einer Weile fiel der Frau auf, dass sie ihre Handtasche nicht mehr bei sich hatte. Sie war auch in der Umgebung nicht mehr zu finden. Offenbar war die Tasche zu Boden gefallen, und ein unbekannter Täter nutzte das Durcheinander auf dem Stiftsplatz, um sie an sich zu nehmen. In der Handtasche befanden sich nach Angaben der 22-Jährigen ihre EC-Karte sowie 300 Euro Bargeld.

Die Polizei ermittelt sowohl wegen Körperverletzung als auch wegen Diebstahls und sucht Zeugen: Wer kann Hinweise auf den Mann geben, der die Frau zu Boden warf? Und wer hat gesehen, wer die Handtasche an sich genommen hat? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

