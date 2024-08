Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Salzsäureaustritt bei Produktionsfirma

Haßloch (ots)

Am späten Abend des 21.08.2024 kam es zu einem Salzsäureaustritt in einer Firma in der Schmalbachstraße in 67454 Haßloch. Ursächlich für den Austritt war ein technischer Defekt eines Sensors an einem Ablaufbehälter. Durch den Austritt der Salzsäure wurden insgesamt elf Mitarbeiter der Firma leicht verletzt. Diese erlitten Augenreizungen und klagten über Atemwegsbeschwerden. Hiervon kamen insgesamt sechs Personen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Sachschaden oder Gebäudeschaden entstand hierbei nicht. Zur Höhe des Schadens des Betriebs- beziehungsweise Produktionsausfalls kann derzeit keine Angabe gemacht werden. Nachdem die Feuerwehr die zu treffenden Maßnahmen durchgeführt und die betroffene Halle gelüftet hatte, konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell