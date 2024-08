Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken mit Waffe unterwegs

Bad Dürkheim (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:30 Uhr wurde durch mehrere Passanten eine Person mitgeteilt, die in der Kaiserslauterer Str. in Bad Dürkheim an der Bushaltestelle sitzen und eine Schusswaffe mit sich führen würde. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch mehrere Streifen der Polizeiinspektion Bad Dürkheim angefahren. Vor Ort konnte ein polizeibekannter 37-jähriger Mann aus Bad Dürkheim angetroffen werden. Dieser wurde durch die eingesetzten Beamten vor Ort durchsucht. Hierbei konnte eine täuschend echt aussehende Schreckschusspistole aufgefunden werden. Eine waffenrechtliche Erlaubnis zum Führen dieser Schreckschusswaffe konnte der Mann nicht vorweisen. Jedoch war dieser stark alkoholisiert und wurde zunehmend aggressiver. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,76 Promille. Daraufhin wurde der Mann auf richterliche Anordnung bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

