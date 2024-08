Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Verkehrsunfall B38

L 532

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag, den 20.08.2024, befuhr der 80-jährige Fahrer eines Peugeot um 10:30Uhr die L532, von Mußbach kommend, in Fahrtrichtung B38. Unter Nichtbeachtung des Verkehrszeichens "Vorfahrt gewähren" fuhr der Mann nach links auf die B38 auf und übersah hierbei den Opel eines 32-jährigen Neustadters, der seinerseits die B38, von Neustadt kommend, in Fahrtrichtung A65 befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch diese erheblich beschädigt wurden. Die Polizei schätz den Gesamtschaden auf ca. 8000EUR. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zwecks Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe mussten Teile der B38 kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell