POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim: Sekundenschlaf und Einfluss von THC führt zu Verkehrsunfall auf der BAB 65

Am Dienstag, den 20.08.2024, kam es gegen 09:00 Uhr am Autobahnkreuz Mutterstadt auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund eines Sekundenschlafs verlor der 44-Jährige Fahrzeugführer eines Mercedes-Sprinter im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem verunglückten Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten bei dem Unfallverursacher drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem 44-Jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 6.300 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Verkehr kurzzeitig umgeleitet. Den Fahrzeugführer erwartet eine Strafanzeige aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die freiwillige Feuerwehr Dannstadt-Schauernheim im Einsatz.

