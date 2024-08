POL-PDNW: Bankangestellter bewahrt Kunden vor Betrug

Haßloch (ots) - Am 19.08.2024 gegen 17:40 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße in 67454 Haßloch einen Jugendlichen auf einem E-Scooter fahrend feststellen. Dieser nutzte während der Fahrt verbotswidrigerweise sein Handy. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gab der Jugendliche an, vor wenigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Weitere stellten ...

mehr