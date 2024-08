Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Haßloch (ots)

Am 19.08.2024 gegen 17:40 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße in 67454 Haßloch einen Jugendlichen auf einem E-Scooter fahrend feststellen. Dieser nutzte während der Fahrt verbotswidrigerweise sein Handy. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gab der Jugendliche an, vor wenigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Weitere stellten die eingesetzten Beamten drogentypische Auffälligkeiten und eine geringe Menge an Cannabis bei dem 15-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte letztendlich positiv auf THC und Amphetamin. Aus diesem Grund wurde dem jugendlichen Neustadter eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen. Da die Eigentumsverhältnisse des geführten E-Scooters abschließend nicht geklärt werden konnten, wurde der E-Scooter präventiv sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seinem Vater übergeben. Weiter wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

