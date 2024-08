Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Unfallfluchht - Fahrzeugtür zerkratzt

Aalen (ots)

Oberkochen: Fahrzeugtür zerkratzt

An einem Kia, der am Montag zwischen 13 Uhr und 14 Uhr im Gutenbachweg geparkt war, wurde in dieser Zeit die linke hintere Tür zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 955990 entgegen.

Bopfingen: Verkehrsinsel überfahren

Am Donnerstagmorgen zwischen 9.20 Uhr und 10 Uhr überfuhr ein bislang unbekannter Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine oder eines LKW die Verkehrsinsel in der Neresheimer Straße und beschädigte dabei ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362/96020 entgegen.

Waldstetten: Wohnungseinbruch

Zwischen Mittwochabend, 21:15 Uhr und Donnerstagmorgen, 9:10 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Dreifaltigkeitsstraße eingebrochen. Der oder die Einbrecher drangen über das Küchenfenster in das Gebäude ein und verließen es über die Terrassentür in Richtung Bach. Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 42454 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell