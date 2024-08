Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Wohnhaus - Unfallflucht

Aalen (ots)

Welzheim: Einbruch

Zwischen Freitag und Montag (27.-29.07.2024) wurde im Veilchenweg in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter drangen auf der Gebäuderückseite gewaltsam über eine Kellertür ein und entwendeten zwei aufgefundene Tresore. Die Polizei Welzheim bittet nun um sachdienliche Hinweise und nimmt diese unter Tel. 07182/92810 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 10.45 Uhr beim Parken einen Pkw VW Touran, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle, die sich auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schorndorfer Straße befindet. Unfallzeugen werden gebeten, sich bitte mit der Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 in Verbindung zu setzen.

