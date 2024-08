Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Dieseldiebstahl - Fahrzeugbrand - Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Fahrzeugbrand

Gegen 15:45 Uhr wurde am Mittwoch in der Beethovenstraße ein Fahrzeugbrand gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreife war der Brand bereits durch die Feuerwehr, welche mit einem Einsatzfahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Ursache für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt.

Bopfingen: PKW übersehen

Als am Mittwoch eine 52-Jährige mit ihrem Nissan gegen 15:50 Uhr von der Ellwanger Straße in die Aalener Straße einbiegen wollte, übersah sie hierbei den Mazda eines 27-Jährigen, welcher auf der Aalener Straße in Richtung Aalen unterwegs war. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Unterschneidheim: Bei Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen zog sich am Mittwoch ein 44-jähriger Honda-Fahrer beim Abbiegen zu. Der Mann war gegen 15 Uhr auf der L2221 in Richtung Bopfingen unterwegs, als vor ihm eine 23-Jährige mit ihrem Ford in eine Tankstelle abbiegen wollte. Dies erkannte der 44-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Honda auf den Ford auf. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Rehnenhof/Wetzgau: Wartepflicht missachtet - Zeugenaufruf

Am Dienstag befuhr ein 31-Jähriger mit überhöhter Geschwindigkeit die Waldauer Straße von Wetzgau nach Waldau, trotz Wartepflicht aufgrund von am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeuge. Als ihm ein bislang unbekannten Smart-Fahrer entgegenkam, versuchte der 31-Jährige seinen Opel wegen der Fahrbahnverengung abzubremsen. Infolgedessen lenkte er nach rechts und kollidierte mit einem dort geparkten Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stand. Die Polizeibeamten führten einen entsprechenden Vortest durch, der positiv verlief.

Die Polizei sucht insbesondere den bislang Fahrer des Smart bzw. Verkehrsteilnehmer, die durch den Opel-Fahrer gefährdet wurden. Diese, sowie eventuell weitere Zeugen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Böbingen: Dieseldiebstahl

Im Zeitraum von Dienstag,16:37 Uhr bis Mittwoch, 3 Uhr, wurde an einem LKW im Gewerbegebiet in der Porschestraße etwa 500l Diesel abgezapft. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776.

