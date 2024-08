Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Mittwoch gegen 10.45 Uhr die Stuttgarter Straße stadteinwärts, als er kurz vor dem Adenauerplatz das Anhalten des vorausfahrenden Verkehrs missachtete. Er fuhr einem Pkw Renault Twingo hinten auf und verursachte dabei 3000 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Geflüchteten wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Welzheim: Frontalzusammenstoß

Ein 41-jähriger Fiat-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die L 1150 in Richtung Breitenfürst. Er habe zu diesem Zeitpunkt aus dem Fußraum einen Gegenstand aufheben wollen und geriet mutmaßlich durch diese Ablenkung auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Pkw Seat zusammenstieß. Hierbei wurde die 19-jährige Seat-Fahrerin leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Die Autos wurden abgeschleppt.

Rudersberg: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Am Mühlweg zur Einmündung Rathausplatz musste am Montag gegen 16.30 Uhr eine 80-jährige Fußgängerin zwei Radfahrern ausweichen. Hierbei stürzte sie und verletzte sich leicht. Die beiden unbekannten Radfahrer fuhren nach dem Vorfall weiter. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag 20 Uhr und Dienstag 17 Uhr einen im Steinhäusle geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

