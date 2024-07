Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Illegale Müllentsorgung - Farbschmiererei - Fahrzeugscheibe beschädigt - Campingkocher löst Feuerwehreinsatz aus - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Dienstag parkte eine 19-Jährige gegen 19:10 Uhr ihren Mercedes auf einem Discounter Parkplatz in der Carl-Zeiss-Straße. Als sie gegen 21 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung der Fahrzeugfront fest. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Abtsgmünd: Mit Bus kollidiert

Am Dienstag befuhr eine 46-Jährige mit ihrem VW die K 3262 von Schechingen kommend. An der Einmündung K3262/L1075 wollte sie nach rechts in Fahrtrichtung Heuchlingen abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von Laubach kommenden Bus und kollidierte in Folge mit diesem. Die acht Fahrgäste sowie der Busfahrer blieben unverletzt. Zwei Insassen des VW wurden leicht verletzt.

Lauchheim: Illegale Müllentsorgung

Zwischen Donnerstag, 18.07. und Freitag, 19.07.24, wurden an der K3293 zwischen der L1076/Kapfenburg und der B29/Abzweigung Kapfenburg mehrere Autoreifen illegal entsorgt. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040.

Fachsenfeld: Farbschmiererei

Unbekannte Vandalen beschmierten zwischen Freitag und Samstag an einem Spielplatz in der Kellstraße zwei Sitzbänke sowie einen Mülleimer mit schwarzer Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Oberkochen: Blinker beim Abbiegen nicht betätigt

Ein 61-jähriger Daimler-Benz Fahrer befuhr am Dienstag die Straße "Am Pulverturm". Als er seinen PKW dort anhielt, wollte ein nachfolgender Iveco-Fahrer rechts an dem PKW vorbeifahren. Zur selben Zeit fuhr der 61-Jährige los, ohne seinen Blinker zu betätigen und bog nach rechts in die Rudolf-Eber-Straße ein. Hierbei kam es zur Kollision, bei der ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand.

Ellwangen: Auseinandersetzung in der Landeserstaufnahme

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen mussten am Mittwoch zur Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen ausrücken. Dort war gegen 00:40 Uhr vom Sicherheitsdienst eine Auseinandersetzung gemeldet worden, bei denen drei Personen beteiligt waren. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich die Situation bereits beruhigt. Bei der Auseinandersetzung wurde einer der Beteiligten leicht verletzt.

Ellwangen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte am Montag zwischen 7:10 Uhr und 17:10 Uhr ein unbekannter PKW-Fahrer einen Dacia, welcher an einem Parkplatz in der Straße "Am Stelzenbach" abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugscheibe beschädigt

Am Dienstag gegen 22 Uhr wurde festgestellt, dass die Frontscheibe an einem Fahrzeug, welches auf einem privaten Parkplatz in einem Hofraum in der Moltkestraße abgestellt war, mit einem Stein beschädigt wurde. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Campingkocher löst Feuerwehreinsatz aus

Am Dienstag um 21:10 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen brennenden Sattelzug auf einem Parkplatz der B29 zwischen Hussenhofen und dem Verteiler Iggingen informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass aufgrund eines Defektes eines Kartuschen Gaskochers dieser heiß wurde und durch den LKW-Fahrer in der Fahrzeugkabine mittels eines Handlöscher gekühlt und anschließend aus der Kabine verbracht wurde. Ein Schaden entstand nicht. Die Besatzung eines Rettungswagens sowie die Feuerwehr aus Schwäbisch Gmünd, die mit 23 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort kam, mussten nicht mehr eingreifen. Die B29 war während des Einsatzes für etwa 30 Minuten komplett gesperrt.

Heubach: Unfall im Kreisverkehr

Am Dienstag um 15:10 Uhr missachtete ein 36-jähriger Lenker eines Renault Trafic beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Böbinger Straße die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr fahrenden 32-jährigen BMW-Lenkers. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell