POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismusfälle - Polizeihubschrauber im Einsatz - Unfälle

Murrhardt: Farbschmiererei

Ein Bushaltestellenhäuschen in der Nägelestraße wurde zwischen Montagabend und Dienstagvormittag von Unbekannten mit verschiedenen Schriftzügen beschmiert. Der dabei verursachte Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen bzw. auf die unbekannten Sprayer nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Vandalismus

Auf dem Schulgelände in der Pestalozzistraße wurden zwischen Montagabend und Dienstagmorgen mehrere Beschädigungen festgestellt. Es wurde von Unbekannten ein Zaun niedergetreten und zwei Fenster am Schulgebäude eingedrückt, die hierbei Schaden nahmen. Zudem wurde auf dem Gelände eine illegal errichtete Feuerstelle festgestellt. Der verursachte Gesamtschaden wurde auf 3000 Euro beziffert. Hinweise auf die unbekannten Verursacher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Winterbach: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr wollte eine 58-jährige Hyundai-Fahrerin über einen abgesenkten Bordstein in die Westergasse einfahren. Hierbei übersah sie einen 65-jährigen Motorradfahrer, welcher bereits auf der Westergasse unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 65-Jährige wurde leicht verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Rudersberg: Unfallflucht

Am Montagnachmittag gegen 16:25 Uhr war eine 80-jährige Fußgängerin im Mühlweg unterwegs. Dort kamen ihr zwei Fahrradfahrer entgegen. Die 80-Jährige musste den Radfahrern ausweichen und stürzte dabei. Sie wurde durch den Sturz schwer verletzt. Die Radfahrer entfernten sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zu den noch unbekannten Personen.

Weinstadt: Verdacht auf eines versuchten Einbruchs in Firmengebäude

Am Dienstagabend gegen 22:30 bemerkte ein Zeuge, dass mehrere Personen auf dem Dach einer Firma in der Werkstraße unterwegs sein sollen. Die Polizei fahndete in der Folge mit mehreren Streifen nach den möglichen Einbrechern, hierbei war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Fahndung verlief jedoch negativ. Am Gebäude konnten keine Spuren festgestellt werden, die auf einen Einbruchsversuch hindeuteten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

