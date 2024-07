POL-AA: Ostalbkreis: Pedelec-Lenker übersehen - Aufgefahren

Aalen (ots) - Fellbach/Backnang: Zwei Betrugsfälle - Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen und rät zur Vorsicht Eine Bürgerin aus Backnang wurde am Montagabend Opfer eines Schockanrufs. Die Betrüger riefen bei ihr an und gaben vor, dass ein naher Verwandter in einen Unfall mit tödlichem Ausgang verwickelt sei und nun zur Vermeidung einer Haft eine Zahlung notwendig wäre. Das Opfer bemerkte die Betrugsabsicht ...

mehr