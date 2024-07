Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Betrugsstraftaten

Aalen (ots)

Fellbach/Backnang: Zwei Betrugsfälle - Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen und rät zur Vorsicht

Eine Bürgerin aus Backnang wurde am Montagabend Opfer eines Schockanrufs. Die Betrüger riefen bei ihr an und gaben vor, dass ein naher Verwandter in einen Unfall mit tödlichem Ausgang verwickelt sei und nun zur Vermeidung einer Haft eine Zahlung notwendig wäre. Das Opfer bemerkte die Betrugsabsicht nicht, fuhr noch zur Bank, hob dort Geld ab und übergab gegen 17.30 Uhr in der Kantstraße 8000 Euro Bargeld. Der Geldabholer war ca. 180cm groß, ca. 30 Jahre alt und hatte dunkle kurze Haare und wurde als dicklich beschrieben. Mit weißem Polo-Hemd und Bluejeans mit Löchern sei diese Person bekleidet gewesen und habe einen Rucksack mitgeführt. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen oder dessen Verkehrsmittel sind für die weiteren polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung.

Ein weiterer Betrugsfall ereignete sich am Montagvormittag in Fellbach. Dort wurde eine Bürgerin von einem falschen Polizeibeamten angerufen und mit einem erfundenen Sachverhalt konfrontiert. Der falsche Polizeibeamte gaukelte der Seniorin vor, dass im Wohnumfeld des Opfers eingebrochen worden sei und nun auch ihre Wohnung einbruchsgefährdet sei. Das Opfer bemerkte nicht die Betrugsabsicht und legte zur trügerischen Sicherung ihrer Wertsachen, eine Scheckkarte und 400 Euro Bargeld, zur Abholung vor dem Wohnhaus bereit, wo die Wertsachen dann von einer unbekannten Person abgeholt wurden. Die PIN der erbeuteten Scheckkarte habe der falsche Polizeibeamte bereits im Telefonat mit seinem Opfer in Erfahrung gebracht. Es ist nun zu befürchten, dass Geld vom Konto der Senioren abgehoben wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Die Polizei rät: Übergeben Sie auf keinen Fall ihre Debitkarte/Kreditkarte an Fremde und nennen Sie nie ihre PIN. Niemand wird sie legal nach ihrer PIN fragen! Bleiben Sie misstrauisch und halten Sie im Zweifel Rücksprache mit ihrer Bank!

Die Kripo der Waiblinger Kriminalpolizeidirektion nimmt sachdienliche Hinweise zu den Taten unter Tel. 07361/5800 entgegen.

Kernen im Remstal: Wohnungseinbruch

Im Apfelblütenweg begaben sich am Montagabend in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 22.45 Uhr Einbrecher auf ein Grundstück und drangen auf der Gebäuderückseite eines Einfamilienhauses über einen Lichtschacht gewaltsam in die Kellerwohnung ein. Dort wurde aufgefundenes Bargeld entwendet. Am aufgebrochenen Fenster entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise die zur Tataufklärung beitragen könnten, wird von der Polizei in Kernen unter 07151/41798 erbeten.

