Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw durchwühlt, Fahrraddiebstahl, Unfälle und Bäume beschädigt

Aalen (ots)

Crailsheim: Pkw durchwühlt

Zwischen Freitag 23 Uhr und Montag 19:45 Uhr wurde in der Dieselstraße ein Pkw der Marke Hyundai geöffnet und durchwühlt. Dabei entstand kein Schaden und zu aktuellem Zeitpunkt wurde nichts entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Fahrraddiebstahl

Zwischen 18:30 und 19:40 Uhr wurde am Montag an einem Getränkemarkt in der Haller Straße ein Mountainbike der Marke Bulls Wildtail gesichert in einem Fahrradständer abgestellt. In diesem Zeitraum wurde anschließend das grün-schwarze Fahrrad entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Hergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Straßenlaterne beschädigt

In der Christoph-Probst-Allee wurde zwischen Freitag 13 Uhr und Montag 10:30 Uhr eine am Straßenrand angebrachte Straßen Laterne vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den 1.500 Euro hohen Sachschaden zu melden. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Rufnummer 07951 4800 um Hinweise zu diesem Vorfall.

Blaufelden: Motorradfahrer stürzt mit erhöhter Geschwindigkeit

Auf der B290 in Fahrtrichtung Mergentheim fuhr am Montagabend um 23:50 Uhr ein 20-Jähriger mit seinem Motorrad, als er zuerst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zwei Fahrzeuge überholt und kurz danach in einer Abzweigung in einer leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn gerät. Dort gelangt er in den Grünstreifen, fährt etwa 60 Meter zwischen einem Wegweiser durch, an welchem er am Metallpfosten hängen bleibt. Durch die Wucht werden mehrere Fahrzeugteile auf die Fahrbahn geschleudert und vermutlich auf Grund der Geschwindigkeit kommt der 20-jährige Fahrer erst erneute 60 Meter später zum Fall und bleibt dort verletzt liegen. Das Motorrad wiederum rutscht weitere 100 Meter weiter und kommt anschließend zum Liegen. Aufgrund des Unfalls entstand ein Totalschaden am Motorrad der Marke Honda und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Verursacher konnte zudem keine Fahrerlaubnis vorweisen und wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Mainhardt: Pkw stößt mit Traktor zusammen

Am Montagmittag um 13 Uhr fuhr eine 50-jährige Renault-Fahrerin die K2583 kurz vor einer Abzweigung nach Göglhof kam es zu einem Unfall mit einem Traktor. Ein 30-jährige Traktor-Fahrer fuhr zunächst rechts an den Fahrbahnrand ran um einen nachfolgenden Pkw vorbeifahren zu lassen. Beim Anfahren übersah dieser die 50-Jährige, welche ebenfalls an ihm vorbeifahren wollte. Hierdurch touchierte der Pkw mit einem Mähgerät des Traktors. Bei diesem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden im Unteren fünfstelligen Bereich.

Mainhardt: Bäume beschmiert und beschädigt

Auf einem Waldstück hinter einem Firmengelände in der Heilbronner Straße wurden am 13. Juli mehrere Bäume mittels Farbe beschmiert und an einem Baum die Rinde entfernt. Des Weiteren wurden Holzscheite aus einem Holzstapel entnommen und auf dem Waldboden verteilt. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07903 94000 mit dem Polizeiposten Mainhardt in Verbindung zu setzen.

