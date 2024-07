POL-EL: Meppen - Bargeld gestohlen

Hilkenbrook (ots) - In Hilkenbrook kam es am Donnerstag zu einem Brand in einer Garage am Dahlienweg. Dabei geriet der Akku eines Elektrofahrrades gegen 14.56 Uhr in Brand. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein geringer Schaden an zwei Fahrrädern sowie an einem Pkw. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin ...

