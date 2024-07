Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in wohnhaus - Auto mutwillig beschädigt - Navi entwendet - Frau sexuell belästigt - Geschwindigkeitskontrolle Sulzbacher Steige - Unfälle

Fellbach: Unbekannter belästigt Passantin

Eine 55-jährige Fußgängerin war am Freitagabend gegen 19.40 am Kappelberg beim Spazieren, als sie auf einer dortigen Parkbank unweit des Kelterwegs einen Mann wahrnahm. Als sie sich ihm näherte, habe der Mann sich hinter ein Gebüsch gestellt und mutmaßlich onaniert. Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er war zwischen 18 und 20 Jahre alt, ca. 165 bis 170cm groß und schlank. Seine Haut hatte einen dunklen Teint und seine Haare waren kurz und dunkel. Er war mit Jeans bekleidet. Hinweise zum Tatgeschehen bzw. auf den unbekannten Tatverdächtigen wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Aspach: Unfall beim Linksabbiegen

Am Montagmorgen um 5:40 Uhr befuhr ein 63-jähriger Peugeot-Fahrer die L1124, als es an der Kreuzung Marbacher Straße zu einem Unfall kam. Hier wollte der 63-Jährige nach links abbiegen, wobei er den Vorrang einer entgegenkommende 34-jährige Daimler-Benz-Fahrer missachtete. Diese konnte den Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht verhindern, bei dem ein Sachschaden von 5.500 entstand.

Oppenweiler - Zell: Brand in Wohnhaus

In der Steinbacher Straße kam es am Montagmorgen gegen 8:50 Uhr zu einem Brand in einer Küche eines Wohnhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand das Feuer durch ein auf dem Herd vergessenes Essen. Das Feuer breitete sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits auf das Mobiliar oberhalb des Herdes aus und konnte in der darüber liegenden Wohnung durch Rußentwicklung wahrgenommen werden. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Die Küche ist nachdem Brand vollständig zerstört worden und beide Wohnungen sind vorübergehend nicht bewohnbar. Eine 89-Jährige wurde bei dem Brand schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Winnenden: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Freitagnachmittag 16 Uhr und Montagmorgen 06 Uhr einen in der Marie-Curie-Straße geparkten Mercedes Sprinter und schlug bei diesem die Seitenscheibe ein. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitag 14 Uhr und Montag 07:20 Uhr einen in der Donauschwabenstraße am Fahrbahnrand geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Werkstatt

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Sonntagnachmittag 14:30 Uhr und Montagmorgen 07:15 Uhr Zugang zu einer Werkstatt eines Ausbildungswerks in der Steinbeisstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden: Unfallflucht

Etwa 3500 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer zwischen Donnerstag 09 Uhr und Freitag 07 Uhr an einem in der Bahnhofstraße geparkten BMW. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Diebstahl aus LKW

Ein Langfinger verschaffte sich zwischen Freitag 12:45 Uhr und Montagvormittag 10:45 Zugang zu einem Führerhaus eines in der Stuttgarter Straße geparkten Lkws. Dort entwendete er ein Navigationsgerät und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum noch unbekannten Dieb.

Sulzbach an der Murr: Nach drastischen Geschwindigkeits- und Überholverstößen drohen Bußgelder und Fahrverbote

Am Wochenende wurde erneut der Streckenabschnitt der B 14 zwischen Sulzbach und Großerlach von der Verkehrspolizei überwacht. Hierbei wurden am Sonntagnachmittag fünf Motorräder und ein Pkw mit deutlich überhöhten Geschwindigkeiten gemessen. Diese Verkehrsteilnehmer waren zwischen 154 km/h und 172 km/h bei erlaubten 100 km/h gefahren. Dies bedeutet für die verantwortlichen Kraftfahrer, dass neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot droht. Als besonders gefährlich wird das Verhalten des Motorradfahrers eingestuft, welcher mit 172 km/h auf dem Hinterrad mehrere Fahrzeuge überholte. Mindestens genauso gefährlich und dreist war das Verhalten eines Motorradfahrers, der bereits am Samstag 172 km/h beim Befahren der Steige bergabwärts gemessen wurde. Dieses Motorrad hatte kurz darauf gewendet und passierte die Kontrollstelle erneut und hat hierbei trotz Überholverbot mehrere Fahrzeuge überholt. Binnen weniger Minuten hatte der Motorradfahrer wieder gewendet und passierte nun die Messstelle mit 154 km/h. Auch dieser Motorradfahrer muss mit entsprechenden Konsequenzen von Seiten der Polizeibehörde rechnen.

