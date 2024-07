Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Scheune in Brand geraten, Diebstahl aus Pkw und Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrzeugscheiben eingeschlagen

Im Zeitraum zwischen Freitag 19.7., 10:30 Uhr und Montag 22.7. 11:00 Uhr wurde auf einem Betriebsgelände eines Autohandels in der Friedrich-Bergius-Straße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Fast alle Glasscheiben wurden an fünf Fahrzeugen durch bislang unbekanntes Werkzeug eingeschlagen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Wertsachen aus Pkw entwendet

In der Heidi-Denzel-Straße wurde zwischen Samstag 0 und 12:30 Uhr aus einem Pkw von bislang Unbekanntem ein Geldbeutel sowie eine Handtasche entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Gerabronn: Baum beschädigt

Auf der Verbindungstrecke von Unterweiler in Fahrtrichtung Oberweiler wurde am Samstag um 5. Uhr von einem bislang unbekannten VW-Fahrer ein neben der Fahrbahn stehender Baum beschädigt. Der Fahrer welcher nach links von der Fahrbahn abkam entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum schwarzen Verursacherfahrzeug der Marke VW Passat machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Kreßberg: Motorradfahrer verletzt

Am Samstag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger mit einem Traktor auf der Dinkelsbühler Straße in Richtung Vehlenberg ab. Als der Traktorfahrer bereits mit seiner Zugmaschine abgebogen war, fuhr ein 34-jähriger Motorradfahrer während seines Überholvorgangs gegen den noch im Abbiegevorgang befindenden Anhänger. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer schwerverletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Satteldorf: 7500 Euro Sachschaden nach Überholvorgang

Ein rund 7500 Euro Sachschaden entstand in Folge eines Überholvorgangs am Samstag um 23:35 Uhr auf der K2505 bei Ellrichshausen. Hierbei wurde ein 19-jähriger BMW-Fahrer in einem Kurvenbereich von einem unbekannten Pkw-Fahrer überholt. Dieser scherte zu früh ein, woraufhin der 19-Jährige ruckartig nach rechts auswich und gegen den Bordstein fuhr. Dadurch verlor er die Kontrolle, rutschte quer über die Fahrbahn und kollidierte schlussendlich mit der Leitplanke. Der Unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Unfall in Fahrzeugkolonne

Auf der B290 von Crailsheim in Richtung Satteldorf fuhren am Sonntag um 17 Uhr mehrere Fahrzeuge hintereinander, als ein Fahrzeug zum Abbiegen abbremste. Der hinterste der drei hinterherfahrenden Fahrzeuge übersah den Bremsvorgang und fuhr dementsprechend einem 28-jährigen Opel-Fahrer hinten auf. Dieser wurde anschließend auf einen weiteren Opel geschoben. Durch diese Kollisionen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Langenburg - Nesselbach: Scheune in Brand geraten

Am frühen Montagmorgen um 2:24 Uhr stand aus bislang ungeklärten Gründen eine große Scheune in der Straße "Im Brunnenacker" in Brand. Die Feuerwehr, mit 13 angerückten Fahrzeugen und 79 Einsatzkräften konnte das Übergreifen der Flammen auf das angebaute Wohnhaus verhindern. Die Scheune jedoch brannte voll ab, wodurch der Sachschaden auf rund 500.000 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde durch diesen Brand niemand.

Schwäbisch Hall - Hessental: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Freitag 7:00 und 12:35 Uhr wurde in der Raiffeisenstraße an einem Pkw der Marke Volvo eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Anschließend wurde aus dem Fahrzeuginneren von einem Unbekannten ein Geldbeutel entwendet. In diesem befanden sich neben Bargeld und ausweisenden Dokumenten mehrere Bankkarten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 in Verbindung zu setzen.

Obersontheim: Pkw landet auf dem Dach

Am Freitag gegen 13:20 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit einem Fiat die L1060 von Vellberg aus in Richtung Obersontheim. Auf der Höhe Hausen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Pkw. Schlussendlich kam der Pkw auf dem Dach zum Stillstand. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde für weitere Untersuchungen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls kam zum Unfallort die Feuerwehr mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften. Am Fiat entstand ein Totalschaden von rund 6.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallverursacher fährt davon

Auf der Straße Grabenteich in Fahrtrichtung Schwanenstraßen fuhr am Freitag um 11:30 Uhr eine 47-jährige Honda-Fahrerin hinter einem weißen Pkw. An der Einmündung Schwanenstraße hielt der Unbekannte Fahrer an und setzte plötzlich rückwärts, wodurch dieser auf den Honda auffuhr. Zunächst stieg der etwa 40-50-jährige Fahrer aus, als er jedoch sah, dass die Fahrerin ihr Handy aus dem Pkw holte, stieg er sofort wieder in seinen Pkw und fuhr mit schneller Geschwindigkeit in Richtung Tüngental. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen Mann großer, korpulenter Statur mit dunkelblonde Haare und eine orangefarbene Warnweste gehandelt haben. Beim Fahrzeug s soll es sich um einen weißen Pkw der Bauart Limousine handeln, welcher vermutlich ein irisches oder britisches Kennzeichen montiert hatte. Der Fahrer und sein Fahrzeug sollen zuvor bereits in Veinau aufgefallen sein. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Verursacher bzw. zum Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 in Verbindung zu setzen.

Gaildorf: Fahrzeug beschädigt

Im Zeitraum von Freitag 17 Uhr bis Samstag 13 Uhr wurde in der Kochstraße ein geparktes Fahrzeug der Marke Suzuki beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, an welcher ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro entstand. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall mit 5.000 Euro Sachschaden

In der Sonntagnacht um 2:08 Uhr befuhr ein 20-jähriger die L1060 in Fahrtrichtung Vellberg, als er kurz vor der Einmündung Sulzdorf in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kam er in der Schutzplanke mit seinem Opel zum Stehen und verursachte einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

In der Alte Hessentaler Straße an der Kreuzung Großcomburger Weg wurde zwischen Donnerstag 23:55 Uhr und Sonntag 14:20 Uhr ein geparkter Pkw der Marke Mercedes Benz beschädigt. Hierbei handelte es sich um ein schwarzen Mercedes des Modells C-Klasse, welcher vor einem Spielplatz geparkt war, an welchem die linke Ecke der Heckstoßstange beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Ein Verursacher ist nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Versuchter Automatenaufbruch

Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz im Hagenbacher Ring von einem bislang männlichen Unbekannten versucht einen Automaten aufzubrechen. Als dieser einen Zeugen bemerkte, entfernte sich die unbekannte Person zu Fuß in Richtung Hagenbacher Ring. Laut Zeugenaussagen handle es sich um einen kleineren, blonden Mann, welcher im genannten Zeitraum eine rot-schwarz karierte Jacke mit schwarzen Sporthosen getragen hatte. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu dem Vorfall.

Kirchberg an der Jagst:

Am Sonntag um 12 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Aufgrund von stockendem Verkehr musste er sein Fahrzeug abbremsen. Ein 24-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte dies zu spät, versuchte noch nach links auszuweichen, jedoch konnte ein Aufprall mit dem Mercedes-Benz nicht mehr verhindert werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 7.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Aufprall jedoch niemand.

