Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Einbruch, Verkehrsunfälle, Feuerwehreinsatz und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: E-Roller entwendet

Am Freitag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr entwendete ein Dieb einen gesicherten E-Roller von einem Fahrradständer an der Remsgalerie in der Ledergasse. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07170 3580 um Hinweise zum noch unbekannten Dieb.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Cabrio

Ein Dieb schlitzte zwischen Donnerstag 12 Uhr und Samstag 07:30 Uhr das Verdeck eines Cabrios auf und öffnete anschließend das Fahrzeug. Dann baute er die beiden Sitze, sowie das Lenkrad und den Hebel der Gangschaltung aus dem in der Güglingstraße geparkten BMW aus. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Iggingen: Unfallflucht

Ein 61-jähriger Audi-Fahrer war am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr auf der K3266 von Iggingen in Richtung Hussenhofen unterwegs. Dabei kam ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer in einer Kurve entgegen. Der entgegenkommende Pkw kam im Kurvenbereich auf die Fahrbahn des 61-Jährigen, sodass dieser ausweichen musste und in die Leitplanke fuhr. Der andere Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher, welcher wohl mit einem dunklen Kombi mit weißer Dachbox unterwegs war, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Waldstetten: Einbruch in Wohnhaus

In der Woche zwischen dem 21.07. und dem 28.07. verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Wohnhaus in der Brunnengasse. Dort entwendete er Schmuck, Bargeld und Besteck im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07171 3580 um Zeugenhinweise.

Aalen: Handbremse vergessen

Eine 28-jährige Audi-Fahrerin parkte am Sonntag, gegen 14:30 Uhr ihren PKW auf einem Parkdeck der Leibnizstraße und vergaß, die Handbremse anzuziehen. Infolgedessen rollte das Fahrzeug selbstständig die Leibnizstraße hinunter und kollidierte in Folge mit einem dort abgestellten Toyota einer 47-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro.

Aalen: Alkoholisiert gegen Leitplanke gefahren

Ein stark alkoholisierter 35-Jähriger befuhr mit seinem Hyundai am Sonntag, gegen 22:15 Uhr, die Stuttgarter Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd. Aufgrund seiner Alkoholisierung geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr anschließend gegen die Leitplanke, durchbrach diese und kam schließlich im dortigen Buschwerk zum Stehen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 2 Promille. Die eingesetzten Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rosenberg: Holzspäne glimmen

Am Samstag mussten Kräfte von Feuerwehr und Polizei ausrücken, weil in einem Lager in der Straße "Holzmühle" Späne zu glimmen begannen. Gegen 13:15 Uhr rückte die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und etwa 25 Einsatzkräften aus. Diese konnte vor Ort feststellen, dass Holzspäne in einem Lager vermutlich durch die witterungsbedingte Wärme begonnen hatten zu glimmen, ohne dass aber offene Flammen entstehen konnten. Durch die eingeleiteten Löscharbeiten konnte größerer Schaden verhindert werden.

Stimpfach/Rechenberg: Sachbeschädigung

Am Samstag stellte ein Jagdpächter eine Beschädigung an seinem Hochsitz in Riegersheim fest. Unbekannte warfen in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 10.30 Uhr, den dortigen Hochsitz um und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

