POL-AA: Ostalbkreis: Vermisstensuche

Aalen (ots) - Gem. Kreßberg: Motorradfahrer schwer verletzt Am Samstag gegen 16:10 Uhr befuhr ein 34-Jähriger die Landesstraße 2218 von Neustädtlein in Richtung Bergbronn mit seinem Motorrad Suzuki. Auf Höhe der Abzweigung nach Vehlenberg scherte er zum Überholen eines vor ihm fahren Traktors mit Anhänger auf die Gegenfahrbahn aus. Der 18-jährige Traktorfahrer war jedoch bereits im Begriff, nach links in Richtung ...

mehr