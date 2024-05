POL-RE: Bottrop: Polizei sucht vermissten 14-Jährigen

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem Einbruch in eine Firma "An der Ziegelei" machen können. Nach ersten Erkenntnissen hebelten bislang unbekannte Täter am Freitag (2:30 Uhr - 6:00 Uhr) eine Tür auf und verschafften sich so Zugang zu dem Firmengebäude. Zuvor hatten sie das Zufahrtstor aufgehebelt. Hier entwendeten die ...

