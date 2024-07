Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Fußgängerin sexuell belästigt - Autos mit Farbe beschmiert - Unbekannte versuchten Auto zu entwenden - Unfälle

Backnang: Einbrüche

Am Sonntag in der Zeit zwischen 2.20 Uhr und 15.40 Uhr wurden in der Bertha-Benz-Straße in zwei Firmengebäude eingebrochen. Die Täter schlugen hierzu jeweils ein Fenster ein und verschafften sich so widerrechtlich Zugang. Den ersten Feststellungen zufolge wurde nichts entwendet. Die Schäden belaufen sich auf ca. 2300 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Unbekannter belästigte Fußgängerin - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein 71-jährige Fußgängerin war am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr bei einem Fußweg in der Verlängerung der Plochinger Straße unterwegs, als sie von einem Radfahrer angesprochen wurde. Der Mann sei von seinem Vehikel gestiegen und habe ein Messer in der Hand gehalten, mit dem er die 71-Jährige bedroht habe. Zeitgleich habe er seine Hose geöffnet und sein Geschlechtsteil entblößt. Das Opfer habe geistesgegenwärtig einer unweit entfernten Person zugerufen, woraufhin der unbekannte Tatverdächtige geflüchtet sei. Von dieser Person liegt folgende Beschreibung vor: Sie war ca. 18 Jahre alt, ca. 1,65 cm groß, männlich, und hatte ein afrikanisches Erscheinungsbild. Der Mann sei mit dunkler Hose und einem T-Shirt bekleidete gewesen. Zur Klärung des Vorfalls und Identifizierung des unbekannten Tatverdächtigen bittet die Polizei um weitere sachdienliche Hinweise. Insbesondere sollte sich der unbekannte Passant, der von dem Opfer gerufen wurde, sowie auch weitere mögliche Zeugen mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Pfarrstraße ereignete sich am Sonntag gegen 17.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß dort gegen einen geparkten Pkw BMW und verursachte dabei 2000 Euro Sachschaden. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne den Vorfall zu melden. Hinweise auf den Geflüchteten nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Welzheim: In Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte Einbrecher drangen zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend in der Robert-Stolz-Straße in ein Wohnhaus ein. Sie sind über ein Fenster ins Gebäude eingedrungen und entwendeten den ersten Informationen zufolge aufgefunden Schmuck und Bargeld. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Alfdorf: Einbruch

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Drackensteinstraße. Zwischen Freitag- und Sonntagabend sind hier unbekannte in das Wohnhaus gewaltsam eingedrungen und haben den Feststellungen zufolge das Gebäude nach Wertsachen durchsucht. Ob Wertgegenstände erbeutet wurden, ist noch unklar. Zur Klärung des Tatgeschehens bittet die Polizei Schorndorf um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

Spiegelberg: Radfahrer schwer verletzt

Ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer überfuhr am Sonntag gegen 17.40 Uhr mit seinem Zweirad einen Bordstein und stürzte dabei. Er verletzte sich schwer und musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in eine Klinik verbracht werden. Gegen den alkoholisierten Radfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Winnenden: Zeugen und mögliche Geschädigte zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Sonntagmorgen wurde zwischen Winnenden und Höfen ein geparkter unfallbeschädigter Pkw Mercedes festgestellt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen konnte zunächst weder ein verantwortlicher Autofahrer festgestellt noch eine mögliche Unfallstelle zugeordnet werden. Im Laufe des Vormittags wurde dann bekannt, dass sich in der Ringstraße eine Verkehrsunfallflucht ereignet habe. Bei diesem Unfallgeschehen wurden zwei geparkte Pkw Opel erheblich beschädigt. Nun ist ein Abgleich der Unfallspuren erforderlich, um letztlich festzustellen, ob das Unfallgeschehen in der Ringstraße mit dem unfallbeschädigten Pkw Mercedes in Verbindung steht. Die mutmaßliche verantwortliche Autofahrerin erschien am Sonntagnachmittag kurz vor 14 Uhr stark alkoholisiert bei der Polizei. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet und hierzu auch zur Feststellung ihrer Fahrtauglichkeit eine Blutuntersuchung veranlasst. Der Pkw Mercedes wurde zum weiteren Spurenabgleich polizeilich beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und zur Fahrereigenschaft geben können, sollte sich bitte mit der Winnender Polizei unter Tel. 07195/6940 in Verbindung setzen.

Waiblingen: Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 7:20 Uhr, drangen bislang Unbekannte in ein Gartengrundstück im Gewann "Wurfbeil" nahe einem dortigen Grillplatz. Sie versuchten vergeblich die dortige Gartenhütte aufzubrechen. Sie verursachten jedoch Sachschaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950 entgegen.

Waiblingen/Bittenfeld: PKW beschmiert

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte vier in der Schönblickstraße geparkte PKW mit Farbe beschmiert. Ein betroffener Pkw war in einer Garage geparkt, zu der sich die Täter Zugang verschafft haben. Die Höhe der Schäden ist bislang noch nicht beziffert. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/9500.

Waiblingen: Fahrschüler leicht verletzt

Ein 31-jähriger Fahrschüler verlor am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr bei Fahrübungen mit dem Motorrad die Kontrolle und stürzte in der Beinsteiner Straße. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, welche eine Versorgung durch den Rettungsdienst notwendig machten.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Montag (22.07. 2024) und Mittwoch (24.07.2024) vermutlich beim Wenden ein Garagentor im Meisenweg. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Wer Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher geben kann, sollte sich bitte mit dem Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422 in Verbindung setzen.

Korb: Versuchter PKW Diebstahl

Am Samstag versuchten Unbekannte gegen 1:50 Uhr einen VW, welcher in der Beinsteiner Straße abgestellt war, zu entwenden. Der Versuch scheiterte, auch weil ein Zeuge auf das Tatgeschehen aufmerksam wurde. Den Feststellungen zufolge waren mutmaßlich drei Personen an dem Diebstahlsversuch beteiligt, die unerkannt flüchteten. Sachdienliche Hinweise auf die geflüchteten Personen wird von der Polizei Waiblingen unter 07151/950422 erbeten.

