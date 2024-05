Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung in Strandbad

Neubrandenburg (ots)

Am 09.05.2024 (Christi Himmelfahrt / Herrentag) fand im Strandbad Broda in Neubrandenburg am Tollensesee eine Veranstaltung zur Eröffnung einer Strandbar statt. An dieser nahmen ca. 2.000 Personen teil. Gegen 19:00 Uhr kam es hier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen unter Beteiligung jugendlicher und erwachsener Deutscher und jugendlicher und erwachsener Zuwanderer. Es mussten mehrere Funkstreifenbesatzungen des PHR Neubrandenburg und umliegender Dienststellen sowie Unterstützungskräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V eingesetzt werden. Die Stimmung einiger Veranstaltungsteilnehmer war sehr aggressiv. Es kam auch trotz polizeilicher Präsenz zu weiteren Körperverletzungen. Deshalb wurde die Veranstaltung in enger Abstimmung mit dem Veranstalter gegen 22:00 Uhr beendet. Bei der Auseinandersetzung wurden mehrere Personen verletzt. Zur Versorgung der Verletzten kamen mehrere Rettungsmittel zum Einsatz. Eine Person wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Neubrandenburger Klinikum eingeliefert. Mehrere Strafanzeigen wurden aufgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Gefährlichen Körperverletzung und des Landfriedensbruchs. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg oder der Onlinewache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Darüber hinaus werden Zeugen gebeten, gefertigte Bilder oder Videos der Polizei zur Verfügung zu stellen. Im Auftrag Olaf Haase Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

