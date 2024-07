POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Farbschmiererei

Aalen (ots) - Backnang: Einbrüche Am Sonntag in der Zeit zwischen 2.20 Uhr und 15.40 Uhr wurden in der Bertha-Benz-Straße in zwei Firmengebäude eingebrochen. Die Täter schlugen hierzu jeweils ein Fenster ein und verschafften sich so widerrechtlich Zugang. Den ersten Feststellungen zufolge wurde nichts entwendet. ...

