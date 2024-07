Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Eigentumsdelikte - Brand eines Grills löste Feuerwehreinsatz aus - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Trickdiebstahl

Ein 59-jähriger Fußgänger lief am Montag gegen 22.30 Uhr in der Schillerstraße, als er von einem fremden Mann angesprochen wurde. Dieser umarmte den Fußgänger und ging nach einem kurzen Gespräch weiter. Der Fußgänger bemerkte im Anschluss, dass seine Geldbörse entwendet wurde. Der Tatverdächtige sei ca. 170 cm groß gewesen, hatte dunkle Haare und trug blaue Oberbekleidung. Er habe im Gespräch geäußert, ukrainischer Staatsbürger zu sein. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. auf den unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Freitag 16 Uhr und Montag 15 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Gartengrundstück im Waldäcker. Dort schlug er eine Scheibe ein und gelangte so in eine Gartenhütte. Aus dieser entwendete er ein Fernglas, sowie eine Wühlmausfalle. Ebenfalls verursachte der Dieb Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 300 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Ladengeschäft

Ein Dieb verschaffte sich am Montagabend gegen 20 Uhr Zutritt zu einem Tabakwarenladen in der Langen Straße. Dort entwendete er diverse Tabakwaren im Wert von etwa 150 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit. Der Täter verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Waiblingen: Verkehrsunfall

Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer war am Montagabend gegen 17:20 Uhr auf der Stuttgarter Straße unterwegs. Als er nach links abbiegen wollte, übersah er eine entgegenkommende 37-jährige Skoda-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz

Die örtliche Feuerwehr war am Montagabend gegen 18 Uhr in der Hofstraße im Einsatz. Dort war auf einem Balkon der Druckminderer einer Gasflasche in Brand geraten. Die Flammen beschädigten auch die angrenzende Gebäudefassade. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Unfallflucht

In der Rosensteinstraße ereignete sich am Montag gegen 10 Uhr eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß beim Rangieren gegen einen Pkw Peugeot und verursachte an diesem Auto ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

