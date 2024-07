POL-AA: Ostalbkreis: Kassiererin abgelenkt und Zigaretten entwendet - Ballenpresse gerät in Brand - Unfallflucht - Wer wurde gefährdet? - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Kassiererin abgelenkt und Zigaretten entwendet

Eine bislang unbekannte Frau lenkte am Mittwoch gegen 18 Uhr die Kassiererin einer Tankstelle in der Gartenstraße ab, indem sie diese in ein Beratungsgespräch verwickelte. Währenddessen entwendete ein Mann aus einem Regal Zigaretten im Wert von rund 2000 Euro. Anschließend verließen beide die Tankstelle.

Nach Zeugenangaben soll es sich um eine etwa 25-35 Jahre alte Frau gehandelt haben, welche etwa 175cm groß und eine normale bis leicht kräftige Statur hatte. Sie hatte schwarze lange Haare zum Zopf gebunden und war mit einem hellen Kleid und weißen Turnschuhen bekleidet. Zudem trug sie einen schwarzen Rucksack bei sich. Der Mann war etwa 25-30 Jahre alt und etwa 160-165cm groß. Er hatte eine schlanke, sportliche Statur mit schwarzen Haare und einen Oberlippenbart. Er trug eine dunkle Jeans mit hellen Löchern, sowie ein weißes T-Shirt und weiße Turnschuhe. Das Diebesgut transportierte er in einer großen schwarzen Sporttasche.

Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder die Personen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen/Wasseralfingen: Unfall aufgrund medizinischer Ursache

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache geriet am Montag gegen 20:35 Uhr ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Wilhelmstraße in Richtung Innenstadt nach links von der Fahrbahn ab. Im Anschluss kollidierte er mit einem Betonpfeiler und wurde hierbei leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 20000 Euro.

Abtsgmünd: Versehentlich mit Vorderbremse gebremst

Ein 78-Jähriger befuhr am Montag gegen 16:30 Uhr mit seinem Pedelec die Bahnhofstraße. Als er versehentlich mit der Vorderbremse bremste, überschlug er sich und kollidierte mit einem dort stehenden Ford. Durch den Zusammenstoß wurde der 78-Jährige leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An dem Ford entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Neresheim: Ballenpresse gerät in Brand

Am Montagnachmittag geriet eine Ballenpresse während des Pressvorgangs in Brand. Neben der Ballenpresse kam es auch zu einem Flächenbrand des Feldes. Die umliegenden Feuerwehren waren mit der Löschung des Brandes beschäftigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Unfallflucht

Am Montag parkte gegen 11:30 Uhr eine 76-Jährige ihren VW in einen Parkplatz des Krankenhauses Im Kälblesrain. Als sie gegen 13:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Riesburg: Wer wurde gefährdet?

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung geriet am Montag, gegen 20 Uhr, ein 54-Jähriger auf der B29, kurz nach der Ortseinfahrt Pflaumloch, mit seinem BMW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend ließ der Unfallverursacher sein Fahrzeug abschleppen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Ellwangen, bittet nun Verkehrsteilnehmer, die eventuell im Vorfeld des Unfalls gefährdet wurden oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07961/9300 zu melden.

Neunheim/Neunstadt: Farbschmiererei

Unbekannte beschmierten zwischen Samstag, 19 Uhr und Montag, 9:20 Uhr, eine Baustellenabdeckung in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße mit schwarzer Farbe und verschiedenen Schriftzügen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Zimmer: Gefährliches Überholmanöver

Am Montag scherte auf der K3276 ein 21-jähriger Ford-Fahrer mit seinem Fahrzeug zum Überholen aus. Dabei übersah er ein entgegenkommenden PKW. Die vorausfahrende 57-Jährige Fiat-Lenkerin bremste daraufhin ihren PKW ab. Der 21-Jährige, der den Überholvorgang abbrechen musste, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Fiat auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

