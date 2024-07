Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Hütte beschädigt, Diebstahl aus Pkw und Unfälle

Aalen (ots)

Wallhausen: Hütte am See beschädigt

Am Kümmelsee wurden von einer Hütte zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 15 Uhr mehrere Türen und Fenster herausgerissen und in den See geworfen. Die komplette Verglasung wurde zerstört und Türrahmen beschädigt, entwendetet wurde jedoch nichts. Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim - Tiefenbach: Diebstahl aus Pkw

Im Zeitraum von Montagabend 20:30 Uhr bis Dienstagmorgen 7 Uhr wurde in der Friedrich-Gehring-Straße aus einem unverschlossenen Pkw mehrere Gegenstände entwendet. Ein Unbekannter entwendete eine Sonnenbrille, eine Bankkarte, ein Laptop mit Tasche sowie ein Smartphone. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu dem Vorfall.

Obersontheim: Unfall im Kreisverkehr

Auf der L1060 fuhr am Mittwochmorgen gegen 4:30 Uhr ein 75-jähriger Daimler-Fahrer aus Vellberg in Richtung Bühlertann, als er beim Einfahren in einen Kreisverkehr einen ordnungsgemäß fahrenden Hyundai übersah. Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin der Hyundai in einen Graben geschleudert wurde. Der 58-jährige Fahrer verletzte sich durch den Unfall leicht und es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Ilshofen - Eckartshausen: Gegenstände aus Pkw entwendet

In der Straße im Sommerberg wurde am Dienstagmorgen um 4:55 Uhr eine offene Fahrertüre an einem geparkten Pkw der Marke Peugeot festgestellt. Dieser wurde am Dienstagabend um 17 Uhr auf der Straße abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurde nach aktuellem Stand Gegenstände im Wert von rund 300 Euro entwendet. Der Polizeiposten Ilshofen nimmt unter 07904 94000 Hinweise entgegen

Vellberg: Vorfahrtsunfall

Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es in der Eschenauer Straße an der abknickenden Vorfahrtsstraße zu einem Unfall. Hierbei fuhr eine 72-jährige Subaru-Fahrerin in Richtung Haller Straße, als sie eine auf der Haller Straße bevorrechtigt fahrende 65-jährige Toyota-Fahrerin übersah. Dadurch kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß, bei welchem ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell