Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Schneller Fahndungserfolg durch deutsch- polnische Zusammenarbeit

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Beamte des polnischen Zolls stoppten am Freitag auf der Autobahn 6 (Berlin- Stettin) in Polen, Höhe Orlen Tankstelle, einen 45- jährigen polnischen Staatsangehörigen. Er war Fahrer eines Transporters, Typ Renault Master und kam gerade aus Deutschland. Zur weiteren Kontrolle wurden Beamte der gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststelle Pomellen hinzugezogen. Einen gültigen Führerschein konnte er zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht vorlegen. Die Überprüfung durch die polnischen Grenzschutzbeamten im Führerscheinregister ergab, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Als die Bundespolizisten den Mann überprüften stellten sie fest, dass der Pole bereits polizeilich in Deutschland in Erscheinung getreten ist. So wurde gegen ihn schon wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Auf der Ladefläche des Renault Masters wurde ein John Deere, Gator festgestellt. Einen Eigentumsnachweis, Kraftfahrzeugschlüssel oder plausible Gründe für den Besitz konnte er nicht vorweisen. An der Beifahrertür sowie am Zündschloss befanden sich diverse Aufbruchs-/ Manipulationsspuren. Die fahndungsmäßige Überprüfung des John Deere Gator verlief zum Zeitpunkt der Kontrolle ohne Ergebnis. Als die Bundespolizisten telefonisch Rücksprache mit dem ermittelten Eigentümer hielten erfuhren sie, dass der John Deere, Gator, mit einem geschätzten Wert von etwa 33.000,- Euro in der Nacht vom 11. zum 12. Juli 2024 in Niedersachsen gestohlen worden ist. Der Besitzer war gerade auf dem Weg zur Polizei um Anzeige wegen Diebstahl zu erstatten. Aufgrund der Feststellung auf polnischem Hoheitsgebiet erfolgt die weitere Sachbearbeitung durch die polnische Polizei.

