BPOLI PW - GdpD POM: Unterschlagung schnell aufgeklärt

Ein 28- jähriger Mann ließ am Samstag versehentlich auf dem Bahnhof Pasewalk auf einer Bank sein Mobiltelefon zurück. Als er in den Zug steigen wollte, bemerkte er, dass er sein Handy liegen gelassen hatte. Bei der Nachsuche musste er feststellen, dass das Telefon bereits verschwunden war. Durch Bundespolizisten erfolgte eine sofortige Auswertung der Videoaufzeichnung am Bahnsteig 2. Diese ergab, dass das Handy von einer Personengruppe von der Bank genommen worden ist. Anschließend erfolgte die Übergabe an ein junges Mädchen, welches dann mit einem Zug Richtung Berlin fuhr. Über die zeitgleich durchgeführte private Handyortung erfolgte die Nachverfolgung bis zum Hauptbahnhof Dresden. Die Pasewalker Bundespolizisten kontaktierten ihre Kollegen in Dresden. Diese konnten dort das Mädchen noch am Bahnhof feststellen. Es handelte sich um eine 15- jährige Deutsche. Sie muss sich jetzt wegen Unterschlagung verantworten. Das Mobiltelefon wurde sichergestellt und konnte durch den Eigentümer zweifelfrei identifiziert werden.

