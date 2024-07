Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Mehrere Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Pasewalk (ots)

Ein 47- jähriger weißrussischer Staatsangehöriger wurde am ehemaligen Grenzübergang Linken angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung der STA Passau zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mann zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 1350,00 EUR + 82,50 EUR Verfahrenskosten und wendete damit 15 Tage Ersatzhaft ab.

Ein 28- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde in Pomellen angehalten und kontrolliert. Die STA Dessau-Roßlau suchte ihn mit Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Er zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 1750,00 EUR + 264,85 EUR Verfahrenskosten und konnte damit 50 Tage Ersatzhaft abwenden.

Ein 33- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde durch Unterstützungskräfte aus Stralsund auf der BAB 11 am ehemaligen Grenzübergang Pomellen aus Polen kommend als Mitreisender in einem PKW mit polnischer Zulassung angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung der STA Oldenburg wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort zur Festnahme/Strafvollstreckung. Der Mann zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 900,00EUR und 119,50EUR Verfahrenskosten. Damit konnte er 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe vermeiden.

Weniger Glück hatte ein 25- jähriger polnischer Staatsangehöriger. Er wurde auf der BAB 11 in Pomellen als Fahrer eines PKW mit polnischer Zulassung angehalten und kontrolliert. Die STA Frankfurt am Main suchte ihn wegen Trunkenheit im Verkehr mit Haftbefehl. Der Mann sollte eine Geldstrafe in Höhe von 690,00EUR und 10,00EUR Restgeldstrafe sowie 116,00EUR Verfahrenskosten zahlen. Das Geld konnte er nicht aufbringen. Er wurde zur Ableistung einer 23- tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

