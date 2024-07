Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 18-Jähriger wurde mit Schreckschusswaffe leicht verletzt - Schule mit Farbe beschmiert - Müllfahrzeug fing Feuer

Aalen (ots)

Waiblingen: Kriminalpolizei Waiblingen bittet wegen Einsatz einer Schreckschusswaffe um Zeugenhinweise

Am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr kam es in der Straße An der Talaue zu einem Vorfall, bei dem eine Schreckschusswaffe zum Einsatz gekommen sein soll. Es sei zwischen Rundsporthalle und Hallenbad zum Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem 17-Jährigen gekommen. Bei den Handlungen sei von dem Jüngeren ein Schuss aus der Waffe abgegeben worden, wodurch das 18-jährige Opfer leicht verletzt wurde. Zudem sei ihm bei der Tatausführung das mitgeführte Handy entwendet worden. Die Polizei wurde im Nachgang hinzugerufen, die die Ermittlungen zur Aufklärung des Geschehens aufnahm. Die Kripo Waiblingen bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07181/5800 entgegengenommen werden.

Auenwald: Farbschmiererei

Das Schulgebäude im Ammernweg in Hohnweiler wurde am vergangenen Wochenende beschädigt. Unbekannte besprühten eine Gebäudefassade und verursachten Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei in Weissach im Tal bittet zur Aufklärung der Tat um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/35260 entgegengenommen werden.

Allmersbach im Tal: Müllfahrzeug fing Feuer

Ein Müllfahrzeug befuhr am Mittwoch gegen 14.10 Uhr die L 1080 von Allmersbach in Richtung Backnang, als aus dem Fahrzeug aufsteigender Qualm wahrzunehmen war. Der Lkw-Fahrer wurde von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer auf diesen Umstand hingewiesen, woraufhin das Fahrzeug in eine Haltebucht gesteuert und abgestellt wurde. Der Müll wurde umgehend aus dem Fahrzeug transportiert, sodass letztlich die alarmierte Feuerwehr den Schwelbrand schnell ablöschen konnte. Am Müllfahrzeug entstand lediglich geringer Schaden. Während den Löscharbeiten musste die Strecke kurzzeitig voll und im weiteren Verlauf einseitig gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

