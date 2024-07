Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW entwendet - Unfälle - Reifen zerstochen

Aalen (ots)

Hüttlingen: Kind von PKW erfasst

Bereits am vergangenen Freitag gegen 13:15 Uhr kam es in der Wasseralfinger Straße zu einem Unfall, bei welchem ein 6-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand rannte der Junge plötzlich vom Gehweg auf die Straße und wurde dort von einem PKW der auf der Wasseralfinger Straße in Richtung Hüttlingen fuhr erfasst und zu Boden geschleudert. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte die 35-jährige PKW-Lenkerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Schwäbisch Gmünd: PKW entwendet

Am Dienstag um 20:30 Uhr stellte ein 32-Jähriger seinen grauen VW Golf Sportsvan mit dem amtlichen Kennzeichen AA-AN 2608 in der Waldauer Straße ab. Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr bemerkte er, dass sein Fahrzeug im Wert von etwa 12.000 Euro in der Nacht entwendet wurde. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise auf das entwendete Fahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

Gschwend: Motorradfahrerin schwer verletzt

Am Mittwoch um 8:45 Uhr befuhr eine 16-Jährige mit ihrer Fantic die L1080 zwischen Ziegelhütte und Dinglesmad. Auf Höhe von Hugenbeckenreute kam sie mit ihrem Moped in einer Kurve nach links von der Straße und stürzte. Hierbei wurde die junge Bikerin schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Am Mittwochmorgen um 8:45 Uhr fuhr eine 64-jährige Lenkerin eines Chrysler aus Richtung Käppelesäcker in den Kreisverkehr der Einhornstraße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer bereits Kreisverkehr fahrenden 64-jährigen Lenkerin eines Opel Adam. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

Zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Sonntagabend, 18 Uhr, wurden an einem Wohnmobil Fiat, welches in der Spitalbachstraße geparkt war, beide Reifen auf der rechten Fahrzeugseite zerstochen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 7966490 entgegen.

