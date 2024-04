POL-PDNR: Radarkontrolle

Forst (ots) - Am 03.04.2024, gegen 13:50 Uhr befuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin die Kaltauer Straße in Forst in Richtung Neuhöfchen. Im Bereich des Zinshardter Weges hielt die Fahrerin an und setzte ihren Pkw zurück. Dabei stieß sie gegen den hinter ihrem Fahrzeug wartenden Pkw eines 18-Jährigen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizeiwache Wissen ...

