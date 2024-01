Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Festnahme nach Bandendiebstahl - Weitere Geschädigte

Zeugen gesucht

Dienstgebiet Polizeiinspektion Straßenhaus (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus zunächst ein versuchter Taschendiebstahl am Westerwaldpark Oberhonnefeld gemeldet. Hierbei habe zunächst eine Frau mit einem Zettel zur Spendensammlung für behinderte Kinder den Geschädigten abgelenkt, während der zweite Täter von hinten versuchte in die Tasche zu greifen. Dies fiel dem Geschädigten jedoch auf. Im Anschluss entfernten sich die Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Etwa 30 Minuten später ging ein weiterer Anruf bei der Polizei Straßenhaus ein. Diesmal seien verdächtige Spendensammler auf dem REWE Parkplatz in Rengsdorf unterwegs. Hier kam es schon zu einer vollendeten Tat. Durch die Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen konnte auf dem Parkplatz ein PKW BMW mit WAN - Kennzeichen kontrolliert werden. Hierin befanden sich die 3 Beschuldigten. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte die zuvor gemeldete Tat beim Westerwaldpark Oberhonnefeld ebenfalls zugeordnet werden.

Bei der Durchsuchung des PKW und der Personen sind Bargeld und weitere Beweismittel sichergestellt worden. Es erfolgte die vorläufige Festnahme und die Verbringung zur Polizeidienststelle. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen sind die Beschuldigten wieder entlassen worden.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei junge Männer im Alter von 19 Jahren. Die weibliche Beschuldigte ist 36 Jahre alt. Sie haben ein südosteuropäisches Aussehen und jeweils eine schlanke Figur. Möglicherweise kam es auf den Parkplätzen anderer Einkaufsmärkte zu gleichgelagerten Delikten. Weitere Zeugen / Geschädigte werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

