Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Spendenbetrug

Geschädigtensuche

Scheuerfeld (ots)

Bereits am 18.10.2024 kam es im Rewe-Markt in Scheuerfeld zu Betrugsdelikten im Rahmen von Spendensammlungen. In diesem Zusammenhang haben die Täter eine Liste der Spender geführt, diese ist aktuell Ermittlungsgegenstand. Auf benannter Liste sind lediglich Wohnorte und Nachnamen der Spender vermerkt, sodass die Polizei nun auf diesem Wege versucht, potentielle Geschädigte zu ermitteln. Haben Sie sich am 18.10.2024 oder den Vortagen im Rahmen einer Spendensammlung in eine solche Liste eingetragen oder kennen Sie eine Person, die dies getan hat? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 150.

