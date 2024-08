POL-PDNW: Brand

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 17.08.2024 gegen 18:20 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Krankenfahrstuhl die Sauterstraße in Neustadt. Bei dem Versuch, einen Fahrradfahrer in einer Kurve zu überholen, verlor der 68-Jährige die Kontrolle und kollidierte mit dem Bordstein, wodurch der Krankenfahrstuhl zu Fall geriet. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Es stellte sich heraus, ...

mehr