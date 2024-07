Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Auf frischer Tat beim Diebstahl erwischt

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Sonntagmorgen gegen 00.30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, dass sich zwei Personen in der Hoffmannstraße auf einer Baustelle aufhielten und diese mit Taschenlampenlicht absuchten. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden Personen in Richtung der nahegelegenen Gleisanlage. Dort wurden sie durch die Polizeibeamten angetroffen und festgenommen. Wie sich im Anschluss herausstellte, hatten die beiden 36 und 39 Jahre alten Männer aus Herford und Leopoldshöhe versucht, von der Baustelle Kupferkabel zu entwenden. Die polizeilichen Ermittlungen dazu dauern an. Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt im Bereich der Hoffmannstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell