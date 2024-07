Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Junge Radfahrerin bei Überquerung der Straße angefahren.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag (18.07.2024) gegen 14 Uhr ereignete sich auf der Stukenbrocker Straße in Höhe der Einmündung zur Sandstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer jungen Radfahrerin. Die 13-Jährige aus Augustdorf war mit ihrem Fahrrad auf dem rechten Gehweg in Richtung Haustenbecker Straße unterwegs, als sie in Höhe eines Supermarktes die Straßenseite wechseln wollte. Dabei übersah sie eine hinter ihr fahrende Mercedes A-Klasse einer 69-jährigen Augustdorferin. Es kam zu einer leichten Kollision, so dass die 13-Jährige von ihrem Mountainbike stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in Begleitung ihrer Mutter in ein Klinikum.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell