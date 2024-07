POL-LIP: Detmold. Roter Ford Kuga gestohlen.

Lippe (ots) - Die Schötmarsche Straße wurde kürzlich neu ausgebaut und bietet nun beidseitig getrennte Rad- und Gehwege. Aktuell musste die Polizei an dieser Örtlichkeit eine Zunahme an Unfällen mit Radfahrern feststellen. In diesem Jahr gab es bereits fünf Unfälle mit Rad- oder Pedelec-Beteiligung, bei denen verbotswidrig der linksseitige Radweg in Richtung ...

