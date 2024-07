Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Transporter-Fahrer fährt nach Überholvorgang auf LKW auf.

Lippe (ots)

Auf der Herforder Straße (L 712) kam es am Donnerstagmorgen (18.07.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Transporter-Fahrer nach einem gefährlichen Überholmanöver auf einen LKW auffuhr. Der 31-Jährige aus Lemgo war gegen 7.50 Uhr mit seinem Transporter Maxus Deliver in Richtung Bad Salzuflen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen überholte er im Bereich der zweispurigen Verkehrsführung zunächst mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit und überfuhr dabei die Sperrfläche. Nach dem Ende der Sperrfläche fuhr der 31-Jährige im Gegenverkehr weiter und musste dort einem Fahrzeug ausweichen, so dass er plötzlich auf seine eigentliche, rechte Fahrbahn einscherte. Dabei fuhr er frontal auf einen LKW auf, der von einem 30-Jährigen aus Salzkotten in Richtung Bad Salzuflen gesteuert wurde. Während der LKW-Fahrer und sein Beifahrer unverletzt blieben, erlitt der Transporter-Fahrer schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des Lemgoers wegen einer Gefährdung im Straßenverkehr sicher. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten. Der Transporter wurde abgeschleppt. Die Herforder Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 11 Uhr zwischen dem Liemer Kreisel und Retzen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell