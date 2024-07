Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe/Bielefeld. 80-Jähriger hat den richtigen Riecher - Frau nach Telefonbetrug festgenommen.

Lippe (ots)

Dem richtigen Riecher eines Seniors aus Werl-Aspe ist es zu verdanken, dass Betrüger am Dienstag (16.07.2024) keinen Erfolg hatten. Stattdessen sitzt nun eine Tatverdächtige in U-Haft.

Die Kriminellen riefen zunächst am Nachmittag bei dem 80-Jährigen an und gaben sich am Telefon als ein Polizeibeamter aus. Der falsche Polizist tischte dem Mann auf, dass sein Sohn einen Unfall verursacht hätte und nun eine Kaution in 5-stelliger Höhe gezahlt werden müsse. Obwohl der Salzufler schnell Zweifel an der Geschichte hegte und sich sicher war, dass es sich bei der Masche um einen Betrugsversuch handelte, spielte er mit und begab sich zur Bank, um das Geld abzuheben. Auf Forderung der Betrüger wurde das Telefonat zu ihm durchgängig gehalten.

In der Bank steckte der 80-Jährige einem Mitarbeiter eine entsprechende Notiz zu, so dass dieser wiederum die Polizei alarmierte. Die Kriminalpolizei Lippe und Bielefeld begleiteten den Senior zivil gemeinsam zum vereinbarten Übergabeort mit den Betrügern in der Gerichtsstraße in Bielefeld, wo eine vermeintliche Mitarbeiterin vom Gericht wenig später erscheinen sollte. Während des gesamten Einsatzes befand sich übrigens kein echtes Geld in der Tasche zur Übergabe, sondern lediglich jede Menge Papier.

Als die Betrügerin dort eintraf, konnte sie bei der versuchten Übergabe umgehend von den Einsatzkräften festgenommen werden. Im Anschluss wurde sie ins Gewahrsam nach Detmold gebracht. Es handelt sich um eine 38-jährige Frau aus Polen. Am Mittwochnachmittag (17.07.2024) wurde sie einem Haftrichter in Bielefeld vorgeführt, der Untersuchungshaft für sie anordnete. Die weiteren Ermittlungen der Kripo dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell