Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheitsfahrten

Ilmenau/Elgersburg, Ilm-Kreis (ots)

Am späten Samstagabend stoppte die Polizei in Elgersburg einen Motorrollerfahrer. Der 61-Jährige stand unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am frühen Sonntagmorgen wurde in Ilmenau ein 24-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen, der mit einem Toyota in der Langewiesener Straße unterwegs war. Der Mann stand ebenfalls unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Der 24-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und sein Führerschein eingezogen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (jk)

