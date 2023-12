Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Raub im "Pfaffenhäule" - Polizei sucht Zeugen (02.12.2023)

Singen (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist ein junger Mann im "Pfaffenhäule" Opfer eines Raubes geworden. Gegen 5 Uhr befand sich ein 17-Jähriger in Begleitung eines 16-jährigen Bekannten auf dem Heimweg von einer Diskothek. Unter der Brücke zur Robert-Gerwig-Straße trafen die beiden Jugendlichen auf eine etwa 10-köpfige Personengruppe, mit der sie zuvor in der Disco bereits in Streit geraten waren. Ein unbekannter Täter aus der Gruppe forderte den 17-Jährigen schließlich auf, seine Wertgegenstände herauszugeben. Nachdem dieser verneinte, schlugen mehrere Unbekannte auf ihn ein und verletzte den 17-Jährigen dabei im Gesicht. Nachdem die Täter von ihm abließen und flüchteten, stellte der Jugendliche das Fehlen seiner zuvor um den Hals getragenen Bauchtasche fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die sonst Hinweise auf Mitglieder der 10-köpfigen Gruppe geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell