POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in einer Diskothek - 20-Jähriger verletzt (03.12.2023)

Trossingen, Lkr. Tuttligen (ots) - Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ist es nach einem Gebäudebrand am Samstagnachmittag in der Kronenstraße gekommen. Anwohner teilten kurz vor 16 Uhr über Notruf mit, dass es an einem Gebäude in der Kronenstraße zunächst einen Knall gegeben habe und nun ...

mehr