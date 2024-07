Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Henstorf. Motorradfahrer stürzt bei Unfall mit Auto.

Lippe (ots)

Auf der Niedermeiner Straße (L 957) ereignete sich am Mittwochmittag (17.07.2024) gegen 12.30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer. Ein 30-Jähriger aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Dacia Sandero in Richtung Lüdenhausen und geriet nach ersten Erkenntnissen im Bereich einer Kurve auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort war ein 46-Jähriger auf seiner Ducati in Richtung Lemgo unterwegs. Der Motorradfahrer wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Dacia zu vermeiden. Jedoch touchierten sich die Fahrzeuge dennoch leicht an den Rädern, so dass der Mann aus Coppenbrügge (Niedersachen) von seinem Motorrad stürzte: Dabei erlitten der Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Klinikum. Die Ducati, an der ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

