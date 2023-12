Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Gebäudebrand am Silvestertag in Pulheim-Geyen

Pulheim, Ortsteil Geyen (ots)

Zu einem Gebäudebrand am Silvestertag rückte die Feuerwehr Pulheim aus. Das Feuer im Keller konnte schnell gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt.

Am frühen Nachmittag des Silvestertages, gegen 14:15 Uhr, wurde der Kreisleitstelle des Rhein-Erft-Kreises über den Notruf 112 ein Feuer in einem Gebäude in Pulheim-Geyen gemeldet. Diese alarmierte umgehend die Hauptamtliche Wache und den Rettungsdienst der Feuerwehr Pulheim sowie die ehrenamtlichen Löschzüge Geyen und Brauweiler. Als nach kurzer Zeit die ersten Kräfte eintrafen, hatten die Bewohner des Einfamilienhauses bereits selbst das Gebäude verlassen. Diese wurden durch den Rettungsdienst betreut. Im Zuge der Brandbekämpfung wurden zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Das Feuer, welches im Keller ausgebrochen war, konnte schnell gelöscht werden. Im Anschluss daran wurde das Gebäude mittels eines Hochleistungslüfters vom Brandrauch befreit. Unterstützt wurden die eingesetzten Kräfte durch die Hygieneeinheit des Löschzuges Pulheim.

Die Feuerwehr war unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Christian Heinisch mit ca. 40 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen ca. 1,5 Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Pulheim, übermittelt durch news aktuell