Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich.

Lippe (ots)

Auf der Kreuzung Lagesche Straße/Klingenbergstraße/Nordstraße kam es am Dienstagnachmittag (16.07.2024) gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Eine 60-Jährige aus Detmold fuhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Nordumgehung in Richtung Klingenbergstraße. Als sie das Verkehrszeichen "Verbot der Einfahrt" am Anfang der Klingenbergstraße bemerkte, änderte sie ihre Fahrtrichtung und bog nach links in die Lagesche Straße ein. Dort kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Skoda Octavia eines 62-jährigen Detmolders, der ihr entgegenkam und in Richtung Nordstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autofahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Skoda sowie der Ford waren nicht mehr fahrbereit - an ihnen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 14.500 Euro - und sie mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, wenden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Verkehrskommissariat, wenn sie Hinweise zum Unfallhergang gegen können.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell