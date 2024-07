Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Einbruchsversuch misslungen.

Lippe (ots)

In der Freibadstraße versuchten Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmittag (12./13.07.2024) über eine Haustür in ein Wohnhaus einzubrechen. Dies gelang jedoch nicht, so dass die Einbrecher wieder von dannen zogen. Zeugenhinweise zum versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

